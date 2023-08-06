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НовостиОбщество6 августа 2023 13:32

Социальная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Ставрополе

Прием школьных товаров и принадлежностей будет вестись до конца августа
Алина МАКСИМОВА
Школьники готовятся к новому учебному году.

Школьники готовятся к новому учебному году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе проходит ежегодная социальная акция «Собери ребенка в школу». До конца августа городской комитет труда и соцзащиты населения будет принимать школьную форму, обувь, канцтовары и другие необходимые школьникам принадлежности. Принимаются исключительно новые вещи и пердметы.

Все собранные товары передадут многодетным и малообеспеченным семьям, семьям участников или погибших в спецоперации, а также беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Стать участников акции можно до 31 августа, обратившись по адресу: улица Ленина, 415 Б, кабинет №108.