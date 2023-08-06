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НовостиОбщество6 августа 2023 14:45

Эколаборатория проверила степень загрязнения воздуха в Ставрополе

Специалисты провели необходимые исследования после сообщений о запахе гари
Алина МАКСИМОВА
Фото: пресс-служба Миприроды Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Миприроды Ставропольского края.

Воздух Ставрополе проверили на наличие вредных веществ после сообщений о смоге и запахе гари. Работы проводились в 204-м квартале краевой столицы.

По данным минприроды Ставрополья, исследования провели специалисты Ставропольского центра государственного экологического мониторинга.

В результате исследования каких-либо существенных отклонений выявлено не было.

- Превышений предельно допустимой концентрации, обнаруженных загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. По предварительным данным, запах гари вызван сжиганием стерни на сельскохозяйственных полях. Все необходимые службы оповещены, - сообщили в пресс-службе ведомства.