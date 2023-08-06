В понедельник часть Железноводска останется без воды

Под отключение попадут порядка 400 абонентов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железноводске в понедельник 7 августа порядка 400 абонентов останутся на весь день без воды. Под отключение попадут 13 санаториев, две котельные, лицей №2, гостиница «Жемчужина Кавказа», городской суд и местная администрация.

Под отключение попадут улицы: Интернациональная, Ленина от Чапаева до Ленина, д. 8, Заводская, Труда, Калинина, Мироненко, Лермонтова, Чайковского, Семашко, Михальских, тупик Третий.

По данным ресурсоснабжающей организации, подача воды будет ограничена с 9:00 до 20:00.

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону: 8 (87932) 4-55-11.