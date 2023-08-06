Смертельную аварию устроил подросток на машине родственников на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В Новоалександровском округе Ставрополья подросток спровоцировал ДТП, в котором погибла 16-летняя пассажирка, еще одна девочка-подросток находится в коме.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья, вечером 6 августа в станице Расшеватской 17-летний водитель Гранты не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору ЛЭП, а следом – в забор частного дома и опору газовой трубы.

В результате аварии погибла его 16-летняя пассажирка, вторая, 15-летняя пассажирка, попала в больницу. Сейчас она в коме. Водитель отделался ссадинами.

Выяснилось, что машина принадлежит его родственнику. Подросток взял ее без спроса и решил покататься с друзьями.

- По факту автоаварии проводится проверка, к которой подключены родители. Обстоятельства уточняются, - пояснили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Тем временем следственные органы завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

- Следователем СКР проверен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Проверку по факту ДТП проводит и прокуратура. На место аварии выехал заместитель прокурора Новоалександровского района Александр Репченко.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.