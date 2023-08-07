На Ставрополье завершилась жатва зерна, аграрии собрали свыше 8,2 млн тонн

На Ставрополье аграрии закончили жатву зерна Фото: Петр СОКОЛОВ

В Ставропольском крае завершилась жатва зерна, аграрии собрали свыше 8,2 млн тонн урожая, но в 2022 году собрали 8,5 млн тонн. При этом средняя урожайность с одного гектара в регионе составила 36,5 центнеров, в прошлом году она была выше – 38,5 центнеров. С учетом сложных погодных условий в этом году результат, по словам губернатора Владимир Владимирова, «достойный».

— Лидер по намолоту – Ипатовский округ, почти 760 тысяч тонн. Следующие по объемам урожая – Красногвардейский, Новоалександровский округа. Работа аграриев на полях продолжается, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Впереди аграриев ждет уборка кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и других культур. Уже осенью предстоит засев новых культур для сбора урожая в 2024 году. Если погода окажется лучше, чем в этом году, есть вероятность сбора большего количества продукции.