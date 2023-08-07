Непристегнутый пассажир погиб в аварии с молодым водителем на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 286 километре трассы «Кавказ», на въезде в Андроповский округ Ставрополья, водитель «Форда Фокус» разогнал автомобиль до опасной скорости, на которой не справился с управлением. Машина зацепилась за правую обочину, а после вылетела в поле, где перевернулась.

— Через разбившееся стекло на дорогу выпал непристегнутый пассажир, 19-летний житель Михайловска от полученных травм скончался. Водитель и еще два пассажира с травмами госпитализированы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края

За рулем иномарки сидел 20-летний житель Михайловска, который получил права всего 2,5 года назад. За это время автомобилист не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, экспертиза проверит, был ли он трезвый в момент аварии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.