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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:07

В аварии с трактором на трассе Ставрополья погибла 16-летняя девушка

Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем ВАЗа
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 2 километре трассы «Обход села Степного», Степновский округ Ставрополья, водитель ВАЗ-211440 разогнал автомобиль до опасной скорости, не справился с управлением и «догнал» двигающийся впереди трактор. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— От полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка ВАЗ. 23-летний водитель легкового автомобиля получил рваные раны головы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель получил права три года назад, за это время он не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.