Два парня из Минвод организовали нарколабораторию с 810 граммами мефедрона

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Минеральных Водах сотрудники полиции задержали двух местных жителей, 18 и 20 лет, их заподозрили в организации нарколаборатории. Правоохранители наведались в дом к одному из парней по наводке и нашли там полимерный сверток, в котором хранилось свыше 730 граммов мефедрона, и колбу с жидкостью с еще 80 граммами запрещенных веществ.

— С испугу парнишка выдал и своего 20-летнего кента-подельника, с которым они вместе планировали «толкать» наркоту на территории городов-курортов. В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против парней завели дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Если во время расследования окажется, что фигуранты уже продали часть запрещенных веществ, им будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.