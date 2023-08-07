За неделю жители Ставрополья лишились 44 млн рублей, поведясь на уловки мошенников

Жители Ставрополья за неделю отдали 44 млн рублей мошенникам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за прошлую неделю, с 31 июля по 6 августа, местные жители потеряли 44 млн рублей, доверившись мошенникам. Так, в Ипатовском округе 68-летней пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник предложил жертве выгодно вложить деньги и получить большую прибыль.

— Он убедил заявительницу перевести на указанные счета около 3,5 млн рублей. Спустя время женщина поняла, что обещанной прибыли ей не дождаться, и обратился с заявлением в полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведомство просит людей быть бдительными при общении с незнакомцами. Не следует переводить деньги на неизвестные счета.