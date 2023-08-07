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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:05

За неделю жители Ставрополья лишились 44 млн рублей, поведясь на уловки мошенников

За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 44 млн рублей
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали 44 млн рублей мошенникам

Жители Ставрополья за неделю отдали 44 млн рублей мошенникам

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за прошлую неделю, с 31 июля по 6 августа, местные жители потеряли 44 млн рублей, доверившись мошенникам. Так, в Ипатовском округе 68-летней пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник предложил жертве выгодно вложить деньги и получить большую прибыль.

— Он убедил заявительницу перевести на указанные счета около 3,5 млн рублей. Спустя время женщина поняла, что обещанной прибыли ей не дождаться, и обратился с заявлением в полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведомство просит людей быть бдительными при общении с незнакомцами. Не следует переводить деньги на неизвестные счета.