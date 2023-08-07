К 5,5 годам колонии приговорили жителя Ставрополья за убийство знакомого мачете

Жителя Ставрополья приговорили к сроку за убийство знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ипатовском округе Ставрополья осудили 47-летнего жителя станицы Новотроицкая. В ноябре 2022 года злоумышленник вместе с потерпевшим распивали алкоголь в селе Кевсала. В какой-то момент отдыхающие поссорились, конфликт перерос в драку, ныне осужденный стал бить руками в лицо потерпевшему, а потом хватился за мачете, нанеся один удар в область головы.

— Обвиняемый нанес мужчине неоднократные удары руками в лицо потерпевшему, а также один удар ножом (мачете) в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.