Житель КЧР попал под следствие за хранение 192 граммов марихуаны

Житель КЧР попался с большим количеством наркотиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Карачаевске 30 июля сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя. Его решили осмотреть и нашли при нем большой пакет, внутри которого лежали непонятные высушенные растения. Вещества отдали на экспертизу, а злоумышленника доставили в отделение полиции.

— У подозреваемого изъят пакет с веществом растительного происхождения, которое, согласно справке эксперта, является наркотическим средством каннабис общей массой 192,43 грамма, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по КЧР.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.