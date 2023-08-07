Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за трупов свиней с чумой

Трупы свиней, больных АЧС, нашли в округе на Ставрополье Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Туркменском округе Ставрополья ввели режим повышенной готовности из-за найденных в муниципалитете трупов свиней, которые болели африканской чумой. Вблизи села Овощи сотрудники «Туркменской районной станции по борьбе с болезнями животных» вместе с сотрудниками ОМВД нашли мертвых животных.

— В связи с этим в районе объявлен режим повышенной готовности. После проведения лабораторных исследований, при подтверждении вируса АЧС, планируется ввести режим ЧС, – написал в социальных сетях глава округа Геннадий Ефимов.

Сейчас специалисты проводят исследования, чтобы определить точную причину их гибели. Если наличие чумы будет подтверждено, в округе введут режим ЧС, в ином случае снимут повышенную готовность.