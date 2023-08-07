Прокуратура и СКР начали проверку после аварии с маршруткой в Ессентуках

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ессентуках прокуратура и СКР начали разбирательства после аварии с участием маршрутки и легковушки. На пересечении улиц Гоголя и Горького водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу пассажирскому транспорту и устроил аварию. В итоге шесть человек получили травмы, в салоне на момент ДТП находились восемь пассажиров.

— Прокуратура города Ессентуки проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, степень травм пассажиров не сообщается. На месте работают правоохранительные органы, которые разбираются в произошедшем.

— По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.