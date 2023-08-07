Судимого жителя Ставрополья, костылем избившего собутильника до смерти, приговорили к сроку

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья прошел суд над ранее судимым за грабеж 47-летним жителем станицы Новотроицкая, которого признали виновным в избиении знакомого до смерти. Ночью 24 декабря 2022 года компания распивала алкоголь в одном из домов, но в какой-то момент злоумышленник поссорился с хозяином жилплощади. Конфликт перерос в драку, ныне осужденный взял костыль и не менее пяти раз ударил потерпевшего им по голове.

— После этого мужчина продолжил избивать хозяина дома ногами. От полученных повреждений через непродолжительное время 54-летний потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал вину фигуранта и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии строгого режима.