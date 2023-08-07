Двух россиян осудят на Ставрополье за осквернение символа воинской славы

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В Нефтекумском округе Ставрополья осудят двух жителей соседней республики, обвиняемых в осквернении памятников воинской славы России. В мае этого года злоумышленники приехали в регион на аллею Славы городского парка Нефтекумска и решили устроить сомнительную фотосессию на памятнике Вечной Славы. За этим действием их заметил местный житель.

— Непристойными действиями публично осквернили памятник Вечной Славы, поставив ногу на постамент чаши Вечного огня, а также совершили иные действия, осквернившие символ воинской славы России и оскорбившие память защитников Отечества, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Очевидец обратился в полицию, после чего на мужчин завели уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц». Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.