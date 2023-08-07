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НовостиОбщество7 августа 2023 13:28

Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за жары до +42 градусов

Предупреждение будет действовать 8, 9 и 10 августа
Данил ЮРКОВ
Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за сильной жары

Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за сильной жары

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье из-за сильной жары до +42 градусов объявили экстренное предупреждение, оно будет действовать с 13-17 часов 8, 9 и 10 августа. Из-за этого появляется опасность ЧП и ЧС природного характера не выше локального уровня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Существует вероятность возникновения ЧС (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, – пишет ведомство.

Кроме того, есть вероятность, что население региона останется без света из-за перегрева трансформаторных подстанций. Сельхозугодия также находятся в зоне риска, так как влага будет быстро испаряться. Людям жара грозит обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами.