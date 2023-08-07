Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 13:37

Технологическое присоединение малой ГЭС «Барс» к энергосетям обсудили органы власти и энергетики

В Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания планируется построить малую ГЭС "Барс" мощностью 4,8 МВт
Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания планируется построить малую ГЭС "Барс" мощностью 4,8 МВт.

Вопросы технологического присоединения будущего объекта генерации к электросетевой инфраструктуре обсудили сегодня в Пятигорске первый заместитель генерального директора - главный инженер группы «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов, советник Министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания по вопросам энергетики Чермен Басиев, а также автор проекта, генеральный директор ООО «ГидроЭнерджи Осетия» Артур Алибеков.

В ходе встречи стороны предметно рассмотрели все этапы, необходимые для своевременной реализации проекта по техприсоединению малой ГЭС.

Запуск ГЭС «Барс» запланирован на конец декабря 2024 г. В ближайшее время авторы проекта приступят к ее строительству.