Технологическое присоединение малой ГЭС «Барс» к энергосетям обсудили органы власти и энергетики

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания планируется построить малую ГЭС "Барс" мощностью 4,8 МВт.

Вопросы технологического присоединения будущего объекта генерации к электросетевой инфраструктуре обсудили сегодня в Пятигорске первый заместитель генерального директора - главный инженер группы «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов, советник Министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания по вопросам энергетики Чермен Басиев, а также автор проекта, генеральный директор ООО «ГидроЭнерджи Осетия» Артур Алибеков.

В ходе встречи стороны предметно рассмотрели все этапы, необходимые для своевременной реализации проекта по техприсоединению малой ГЭС.

Запуск ГЭС «Барс» запланирован на конец декабря 2024 г. В ближайшее время авторы проекта приступят к ее строительству.