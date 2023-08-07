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НовостиОбщество7 августа 2023 13:50

За минувшую неделю на Ставрополье поймали 159 пьяных водителей

При этом 18 из них попались на нетрезвом управлении повторно, за что на них завели уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На Ставрополье за прошлую неделю, с 31 июля по 6 августа, поймали 159 пьяных водителей, 18 из которых были уличены в нетрезвом управлении повторно – против них завели уголовные дела. Так, в селе Ачикулак Нефтекумского округа автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого сидел 31-летний житель соседней республики. Сотрудники нашли у него признаки опьянения.

— Так как у мужчины имелись признаки опьянения, ему предложили пройти процедуру освидетельствования на месте, на что он ответил отказом. Проехать в медицинское учреждение мужчина также отказался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилисту выписали протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь. За это водителю грозит наказание аналогичное пьяной езде – от 1,5 до 2 лет лишения прав и штраф в 30 тысяч рублей.