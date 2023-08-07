Фермера со Ставрополья осудят за мошенничество с субсидиями на 3 млн

Фермера со Ставрополья приговорили к сроку за мошенничество Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нефтекумском округе Ставрополья осудят 47-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства. Злоумышленник четыре раза подавал документы на получение субсидии для возмещения затрат на выращивание овощей в 2018-2021 годах. Ему все же выдали 3 млн рублей, но при проверке оказалось, что на деле фермер не выращивал культуры, о которых заявил.

— По результатам рассмотрения документов ему были выплачены субсидии, предназначенные для поддержки сельхозпроизводителей на общую сумму более 3 миллионов рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против фермера завели уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершено, и материалы направили в суд на рассмотрение.