«Охотник на лис» из Ставрополя занял третье место на чемпионате России по спортивной радиопеленгации

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Воспитанник спортивной школы № 5 Ставрополя Олег Жиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по спортивной радиопеленгации. Соревнования проходили в Екатеринбурге, 120 спортсменов из 18 регионов страны соревновались за победу, такой спорт называют «охотой на лис». Цель состязания – как можно быстрее запеленговать радиопередатчики, «лисы», установленные на контрольных пунктах.

— Трассы были проложены по пересеченной местности с перепадами высот, что требует от спортсменов высокой физической и тактической подготовки, – сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В четырехдневной борьбе Олег Жиров завоевал бронзовуб медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц (коротковолновый диапазон)». В августе ставропольский спортсмен отправится в Рязань, чтобы побороться за кубок России.