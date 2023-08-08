Новые ставки по накопительным счетам от Уралсиба

Фото: банк Уралсиб

«Клиент NTP» - так называется новая акция банка, направленная на повышение прибыли по накопительному счету «На каждый день». NTP означает «new to product». То есть это клиент, у которого отсутствуют открытые или закрытые в банке Уралсиб срочные вклады и накопительные счета в какой-либо валюте на дату открытия нового счета. Для таких пользователей процентная ставка в ближайшее время составит 9% годовых в течение первых 2 месяцев (начиная с даты открытия).

Для этого нужно открыть накопительный счет «На каждый день» и положить на него сумму до 1 500 000 рублей (максимально). Если сумма больше, проценты будут начисляться по базовой ставке, согласно тарифам. Участник акции в течение последних трех лет до даты открытия данного накопительного счета не должен иметь действующие или закрытые срочные вклады и накопительные счета (в том числе валютные) в банке Уралсиб.

Во время акции повышенная процентная ставка доступна только по одному накопительному счету - «На каждый день» - открытому клиентом. В дальнейшем накопительные счета участнику оформляются по стандартным тарифам.

Начиная с третьего месяца проценты начисляются по базовому тарифу накопительного счета «На каждый день». На сумму от 500 000 рублей включительно – 6 % годовых, до 500 000 рублей – 0,01% годовых.

Акция «Клиент NTP» проводится с 07.08.2023 года и до прекращения ее действия в порядке, предусмотренном пунктом Условий 4.3. Подробно с условиями можно ознакомиться здесь. Чтобы открыть такой накопительный счет и получить дополнительную выгоду, необходимо обратиться в любой ближайший офис банка. А чтобы получить любую информацию о счетах, вкладах и других услугах банка, можно также позвонить по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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