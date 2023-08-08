Больше пяти лет молчала жертва педофила в Ставрополе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе 40-летнему местному жителю грозит длительный срок за изнасилование школьницы. По версии следствия, с февраля по март 2018 года отчим в одной из квартир насиловал 11-летнюю падчерицу. Девочка молчала о преступлении более пяти лет, но все же рассказала о случившемся. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против педофила завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сейчас фигуранта посадили в СИЗО до вынесения приговора суда.

— По уголовному делу допрашиваются свидетели, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, – уточняет ведомство.