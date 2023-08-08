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НовостиОбщество8 августа 2023 8:25

Заросли амброзии на Ставрополье распространились на 8,3 тысячи гектаров

Сорняки устраняют, во многих округах региона выросло большое количество амброзии
Данил ЮРКОВ
Заросли амброзии разрослись на Ставрополье на 8,3 тысячи гектаров

Заросли амброзии разрослись на Ставрополье на 8,3 тысячи гектаров

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ставрополье в 2023 году амброзия распространилась на 8,3 тысячи гектаров, Россельхознадзор проводит мониторинг карантинного фитосанитарного состояния. С 24 июля по 7 августа сотрудники ведомства обнаружили прирост площади распространения сорняка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

— Установлены карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 1627,5 га, на территории Грачевского округа – 376 га, Александровского округа – 1820 га, Предгорного округа – 485 га, Благодарненского округа – 1990 га, Минераловодского округа – 990 га, Буденновского округа – 175 га и Петровского округа – 850 га.

Ведомство направило программы локализации очага амброзии. Роспотребнадзор устраняет сорняки, чтобы не позволять им распространяться дальше.