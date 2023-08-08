Заросли амброзии на Ставрополье распространились на 8,3 тысячи гектаров

Заросли амброзии разрослись на Ставрополье на 8,3 тысячи гектаров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ставрополье в 2023 году амброзия распространилась на 8,3 тысячи гектаров, Россельхознадзор проводит мониторинг карантинного фитосанитарного состояния. С 24 июля по 7 августа сотрудники ведомства обнаружили прирост площади распространения сорняка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

— Установлены карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 1627,5 га, на территории Грачевского округа – 376 га, Александровского округа – 1820 га, Предгорного округа – 485 га, Благодарненского округа – 1990 га, Минераловодского округа – 990 га, Буденновского округа – 175 га и Петровского округа – 850 га.

Ведомство направило программы локализации очага амброзии. Роспотребнадзор устраняет сорняки, чтобы не позволять им распространяться дальше.