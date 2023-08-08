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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:24

Уголовное дело завели на жителя КБР за попытку убить знакомого

Злоумышленник из-за неприязненных отношений решил убить мужчину
Данил ЮРКОВ
Житель КБР попытался убить знакомого

Житель КБР попытался убить знакомого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на 40-летнего местного жителя, который пытался убить знакомого. Примерно в 11 часов 1 августа этого года злоумышленник на центральном рынке города Майский поссорился с потерпевшим. Из-за неприязненного отношения между сторонами произошел конфликт, который перерос в драку, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

— Имея умысел на причинение смерти, он нанес ему один удар в область груди имевшимся при себе ножом. Благодаря своевременно оказанной потерпевшему медицинской помощи, умысел подозреваемого не был доведен до конца по независящим от него причинам, – пишет ведомство.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи собирают доказательства вины фигуранта. Расследование продолжается.