Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 10:42

Промышленное производство в Ставропольском крае выросло на 2,1%

Два из четырех секторов промышленности выросли в объемах по сравнению с прошлым годом
Данил ЮРКОВ
Промышленность на Ставрополье на 2,1%

Промышленность на Ставрополье на 2,1%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье вырос объем промышленного производства на 2,1%, два из четырех секторов активно развиваются в регионе. Увеличение показателей показывают сферы обеспечения людей газом, паром и электричеством, а также кондиционирование воздуха. За прошлый год они выросли в производстве, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

— В секторе добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства к январю-июню 2022 года составил 83,5%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,7%, – пишет ведомство.

Три сферы, которые увеличили производство на Ставрополье больше всего, – это создание кожи и изделий из кожи (12,6%) машин, прицепов и полуприцепов (в 5,5 раза), а также мебели (12%). Также улучшение показателей заметили у других отраслей региональной промышленности.