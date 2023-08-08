Сообщение о минировании детской поликлиники поступило в Кисловодске

Угроза минирования поступила в Кисловодске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детскую поликлинику Кисловодска поступила анонимная угроза минирования здания. На место вызвали экстренные службы, людей эвакуировали из здания из-за угрозы, что здание может взорваться. Правоохранительные органы проводят проверку и узнают, есть ли действительно взрывчатые вещества в учреждении.

— Поступила анонимная угроза о минировании здания нашей детской поликлиники. На место выехали специалисты служб экстренного реагирования. Всех людей, находящихся в здании, оперативно эвакуируют, – написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в социальных сетях.

Если взрывчатку найдут, будет производиться разминирование. В ином случае учреждение продолжит работать в штатном режиме.