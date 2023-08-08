Бойца СВО Дениса Плиева наградили медалью за «Во славу Осетии»

Фото: пресс-служба администрации Северной Осетии

В Северной Осетии бойцу специальной военной операции Денису Плиеву вручили медаль «Во славу Осетии». Военный получил награду за заслуги во время исполнения приказов на СВО. За исполнение воинского долга Денису дал награду глава республики Сергей Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной Осетии.

— Руководитель Северной Осетии поздравил Дениса Плиева с высокой государственной наградой, отметив мужество, ответственное отношение к делу и силу духа бойца, и пожелал здоровья и дальнейших успехов в службе, – пишет ведомство.

Также напомним, что в Дагестане Росгвардия увековечила память погибшего в зоне СВО стрелка-пулеметчика Гаджи Саидова – его навечно зачислили в списки личного состава гудермесского полка войск национальной гвардии.