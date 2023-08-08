Из-за пожара эвакуируют бизнес-центр на улице Доваторцев в Ставрополе

В Ставрополе на улице Доваторцев эвакуируют бизнес-центр из-за возникшего там пожара. На место вызвали пожарных, чтобы потушить возгорание. О происшествии сообщили читатели «КП-Ставрополь». По словам очевидцев, огонь появился в офисе туристического агентства. говорят, взорвался кондиционер.

Огонь уже потушили,осталось только задымление, официального комментария по поводу случившегося нет. Спасатели продолжают эвакуировать людей и готовиться к тушению огня.

Специальные службы после тушения пожара начнут разбирательства по факту возгорания. Специалисты выяснят, что послужило причиной появления пожара и почему мог загореться кондиционер. Работа в центре продолжается в штатном режиме.