Сельхозпроизводство в 2023 году на Ставрополье составило 70,1 млрд рублей

На Ставрополье увеличилось сельхозпроизводство Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по июнь 2023 года сельхозпроизводство на Ставрополье выросло на 0,6% и составило 70,1 млрд рублей. На долю сельхозов приходится 71% всего объема произведенной продукции в регионе, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата. Площадь посевов в этом году составила 3,0 млн гектаров, а это на 1,8% меньше прошлогоднего результата.

— Преобладающие площади на полях края (80,4%) отведены под зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу), в том числе под пшеницей занято 58,8%. Площадь технических культур составила 15,9%, кормовых – 2,8 процента, – пишет ведомство.

При этом в сфере животноводства поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,2% и составило 281,9 тысяч голов. И все же наблюдается незначительное снижение поголовья коров – на 0,1% (133,5 тысяч голов), свиней увеличилось на 2,5% (399,3 тысяч голов), овец и коз – на 0,1% (1,3 млн голов), птицы - на 6,3% и составило 24,9 млн голов.