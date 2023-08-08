На Курортном бульваре Кисловодска запретили кататься на электросамокатах

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске запретили кататься на электросамокатах, но только на Курортном бульваре. Из-за количества аварий и несчастных случаев, количество которых стало опасным для отдыхающих, было принято решение об ограничении движения для СИМов на территории бульвара. Об этом заявил мэр курорта Евгений Моисеев.

— Ранее водители электросамокатов приравнивались к пешеходам, теперь в ПДД появилась категория «лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности». Электросамокат впервые получил правовой статус: средство индивидуальной мобильности – СИМ. Такой же статус теперь есть у электроскейтбордов, гироскутеров и сегвеев, – пишет мэр в социальных сетях.

По поручению мэра Кисловодска в целях повышения безопасности людей на бульваре запретили кататься на электросамокатах. При этом там установили соответствующие таблички, под которыми нельзя ездить на СИМах.