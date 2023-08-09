Собственника обязали починить старинную подпорную стену в Ставрополе

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе начала обрушаться еще одна подпорная стена в переулке Интернациональном, она примыкает к тротуару, по которому ходят люди. Местные жители пожаловались в администрацию на то, что ходить по дорожке просто страшно, так как неизвестно, когда сооружение не выдержит и обвалится. Специалисты приехали на место и сделали вывод, что стену нельзя чинить за бюджетные деньги.

— По результатам проверки они установили, что стена расположена на отмежеванном земельном участке. Отремонтировать ее за счет городского бюджета нельзя. Стена, примыкающая к пешеходной дорожке, находится в аварийном состоянии, – рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Чинить и поддерживать состояние стены предстоит собственнику участка. Сейчас власти разговаривают с хозяином, чтобы тот начал ремонт разваливающегося сооружения.

Также напомним, что еще одну подпорную стену на проспекте Карла Маркса, на Крепостной горе, планировали отремонтировать к сентябрю. Однако из-за скандала с несохранением исторического вида работы сперва остановили, а после начали переделывать.