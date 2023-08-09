МВД предупреждает о подталкивающих к терроризму телефонных мошенниках

МВД предупреждает о мошенниках, подталкивающих людей к преступлениям Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МВД предупреждает о мошенниках, которые подталкивают людей к серьезным преступлениям, подобные инциденты встречались по всей России, в том числе и в Ставрополе, когда местная жительница бросила в военкомат коктейль Молотова. В последнее время число таких преступлений сильно выросло, из-за чего полиция бьет тревогу.

— Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, – сообщает пресс-служба МВД России.

В итоге мошенники убеждают людей поджигать военкоматы, банки, объекты транспортной инфраструктуры и другое. Также злоумышленники могут предлагать деньги за преступления, на что жертвы в некоторых случаях соглашаются.

Ведомство призывает людей быть внимательными к сообщениям и звонкам с инструкциями по совершению преступления. Атака на военкоматы и другие места могут расценить как диверсию или террористический акт, за что грозит до 20 лет колонии.