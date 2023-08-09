Двое взрослых и 5-летняя девочка попали в больницу после аварии в Кисловодске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кисловодске нарушение очередности проезда привело к аварии, в которой пострадали два взрослых и ребенок. На проспекте Победы водитель «Пежо» при повороте налево не уступила дорогу едущей навстречу «Ладе Гранте». В результате иномарка врезалась в отечественное авто, обе машины вылетели с проезжей части, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— По инерции оба автомобиля съехали с дороги, а иномарка совершила наезд на опору ЛЭП. С травмами головы и ушибами в больницу доставлены оба водителя и 5-летняя пассажирка иномарки. Девочка в момент ДТП находилась в детском автокресле, что уберегло ее от тяжелых травм, – пишет ведомство.

За рулем «Пежо» сидела 29-летняя мать ребенка, она не является злостной нарушительницей правил дорожного движения. Водитель была трезва, машина технически исправна. По факту аварии проводится проверка.