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НовостиПроисшествия9 августа 2023 6:59

Полтора килограмма марихуаны возил с собой пьяный водитель на Ставрополье

Автомобилист заявил, что хранил наркотики для себя, но это не спасло его от уголовного дела
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На окраине села Арзгир на Ставрополье автоинспекторы остановили машину, водитель которой выкинул через окно два полимерных пакета с растениями. Сотрудники задержали автомобилиста, а вещества отдали на экспертизу. Оказалось, мужчина возил с собой полтора килограмма марихуаны.

— В отделе полиции 55-летний местный житель сознался, что запрещенное вещество принадлежит ему, пояснив, что планировал использовать его для личного употребления, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере). Также оказалось, что водитель был пьяный, но проходит тест на алкоголь он отказался. За это на него составили протокол.