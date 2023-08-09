Свадебный кортеж не пропустил едущих на помощь тонущему ребенку спасателей в КЧР

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В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии спасатели ехали на вызов к тонущему ребенку, они включили проблесковые маяки и спецсигнал. На трассе в попутном направлении двигался свадебный кортеж, участники которого решили, что не будут уступать дорогу сотрудникам МЧС. Специалисты начали снимать нарушителей на камеру, а после передали кадры в ГИБДД.

— В результате просмотра видеоматериала, снятого работниками спасательного отряда, сотрудниками полиции на данный момент выявлены три водителя, которые привлечены к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.

Нарушителям выписали протоколы за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту и нарушение правил установки регистрационных знаков на автомобиле. Остальных участников кортежа разыскивают сотрудники полиции. Кроме того, действиям автоинспекторов, которые патрулировали трассу, также дадут оценку.