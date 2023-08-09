«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России

Решение «Ростелеком. Ключ» доступно во всех регионах России. Фото: rt.ru

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Решение «Ростелеком. Ключ» доступно во всех регионах России и охватывает 276 мегаполисов, областных и районных центров. Спрос на умные устройства (домофоны, шлагбаумы и счетчики) растет: за прошлый год число подключенных к сервису домохозяйств увеличилось на 70%.

Платформа объединяет цифровые решения, которые позволяют контролировать жилое пространство и обеспечивать безопасность в нем. Так, с помощью «умного» домофона можно увидеть гостя и дистанционно открыть дверь, а при необходимости — создать временные коды для врача или курьера. Прирост числа пользователей современных видеодомофонов за 2022 год составил 110%.

Подключить умное решение можно через обращение в ТСЖ или УК. Фото: rt.ru

За придомовой территорией и лестничными площадками можно следить с помощью видеонаблюдения, а «умный» шлагбаум сам распознает номер автомобиля жильца и автоматически откроется. Показания счетчиков также можно не снимать самостоятельно: они придут в личный кабинет по окончании месяца. Пользователи высоко оценивают возможность управлять всеми продуктами в режиме одного окна в мобильном приложении.

Продукт «Ростелеком. Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома». Подключить умное решение можно через обращение в ТСЖ или УК.

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