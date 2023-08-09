Врио начальника лесничества на Ставрополье заподозрили в служебном подлоге

Врио начальника лесничества со Ставрополья фиктивно устроил сына знакомой на работу
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Советском округе Ставрополья бывший врио начальника Нижне-Кумского лесничества попался на служебном подлоге. В 2020 году ныне подозреваемый по просьбе знакомой подписал приказы, по которым ее сыну дали разные должности и график, по которому он якобы работал.
— Подписал фиктивные приказы о назначении ее сына на различные должности и табели учета рабочего времени, на основании которых мужчине начислялась заработная плата. При этом мужчина фактически свою работу не выполнял, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Против врио начальника завели уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи собирают доказательства вины фигуранта, расследование продолжается.
На женщину и ее сына также завели дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уже направили в суд на рассмотрение.