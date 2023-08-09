Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:20

Врио начальника лесничества на Ставрополье заподозрили в служебном подлоге

Злоумышленник фиктивно устроил сына знакомой на работу и давал деньги за то, чего он не делал
Данил ЮРКОВ
Врио начальника лесничества со Ставрополья фиктивно устроил сына знакомой на работу

Врио начальника лесничества со Ставрополья фиктивно устроил сына знакомой на работу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Советском округе Ставрополья бывший врио начальника Нижне-Кумского лесничества попался на служебном подлоге. В 2020 году ныне подозреваемый по просьбе знакомой подписал приказы, по которым ее сыну дали разные должности и график, по которому он якобы работал.

— Подписал фиктивные приказы о назначении ее сына на различные должности и табели учета рабочего времени, на основании которых мужчине начислялась заработная плата. При этом мужчина фактически свою работу не выполнял, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Против врио начальника завели уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи собирают доказательства вины фигуранта, расследование продолжается.

На женщину и ее сына также завели дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уже направили в суд на рассмотрение.