Врио начальника лесничества на Ставрополье заподозрили в служебном подлоге

Врио начальника лесничества со Ставрополья фиктивно устроил сына знакомой на работу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Советском округе Ставрополья бывший врио начальника Нижне-Кумского лесничества попался на служебном подлоге. В 2020 году ныне подозреваемый по просьбе знакомой подписал приказы, по которым ее сыну дали разные должности и график, по которому он якобы работал.

— Подписал фиктивные приказы о назначении ее сына на различные должности и табели учета рабочего времени, на основании которых мужчине начислялась заработная плата. При этом мужчина фактически свою работу не выполнял, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Против врио начальника завели уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи собирают доказательства вины фигуранта, расследование продолжается.

На женщину и ее сына также завели дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уже направили в суд на рассмотрение.