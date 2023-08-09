Губернатор Ставрополья Владимиров проведет прямую линию 16 августа

Владимир Владимиров проведет прямую линию 16 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, в следующую среду, 16 августа, проведет прямую линию, которую будут транслировать в его социальных сетях. В 18:00 начнется эфир, где глава региона будет отвечать на вопросы жителей.

— Постараюсь ответить на максимальное количество вопросов во время прямого включения. Все поступившие обращения возьму на личный контроль, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Прямо сейчас в соцсетях губернатора можно оставлять вопросы в комментариях, во время прямой линии глава региона ответит на них. Жители региона уже пишут о наболевшем.