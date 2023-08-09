Арт-фестиваль «Водопийцы» пройдет в Кисловодском парке с 11 по 13 августа

Фото: ФГБУ «Национальный парк “Кисловодский”»

В Кисловодске пройдет арт-фестиваль «Водопийцы», посвященный 200-летнему юбилею территории Национального парка, на площадках соберутся профессионалы и любители. На мероприятии ожидаются художники из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Ставрополя, КБР, Дагестана, Северной Осетии, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей.

— Участники фестиваля помогут жителям и гостям курорта взглянуть на удивительный мир природы Национального парка «Кисловодский» сквозь призму своего художественного и эстетического восприятия, – сообщили в пресс-службе ФГБУ «Национальный парк “Кисловодский”».

На мероприятии откроют выставку, на которой представят более 170 работ на темы «Природа парка», «”Живая” архитектура парка», «Жизнь “Водяного общества”» и «Кавказский колорит “европейского” курорта».

Фестиваль начнется 11 августа, в 19:15 гостей ждут перед центральным входом в Нарзанную галерею. Все продолжится 12 августа, в 12:00 в павильоне «Храм воздуха» пройдет мастер-класс по скетчингу для детей, а в 14:00 на Лермонтовской площадке – по скетчингу для портретной живописи и шаржу.

Вечером второго дня, с 17:30 по 20:00, в Нарзанной галереи проведут арт-лекторий. 13 августа подведут итоги фестиваля, это произойдет в Нарзанной галереи с 17:30 по 20:00. Вход на мероприятие бесплатный.