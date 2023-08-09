Дмитрий Губерниев пристыдил Каспийск за горы мусора на улицах

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Российский журналист, ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев записал видео из дагестанского Каспийска, во дворах которого он проводит тренировку. На улицах города в 40-градусную жару лежат горы мусора в контейнерах, которые никто не убирает. По словам Губерниева, такая ситуация наблюдается почти в каждом дворе.

— И так чуть ли не в каждом дворе. Ну что это такое, а? Ну вывезите мусор сделайте доброе дело. +40 на улице, ужас, – комментирует Дмитрий Губерниев ситуацию с мусором.

В такую жару все содержимое мусорных баков, которое, вероятно, копиться там не первый день, разлагается и источает неприятный запах. Вот только это не сильно волнует ответственных за уборку, поэтому пока что во дворах Каспийска горы отходов.