Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 12:15

Дмитрий Губерниев пристыдил Каспийск за горы мусора на улицах

В жару +40 никто не убирает отходы из контейнеров
Маргарита КОТОВА
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

Российский журналист, ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев записал видео из дагестанского Каспийска, во дворах которого он проводит тренировку. На улицах города в 40-градусную жару лежат горы мусора в контейнерах, которые никто не убирает. По словам Губерниева, такая ситуация наблюдается почти в каждом дворе.

— И так чуть ли не в каждом дворе. Ну что это такое, а? Ну вывезите мусор сделайте доброе дело. +40 на улице, ужас, – комментирует Дмитрий Губерниев ситуацию с мусором.

В такую жару все содержимое мусорных баков, которое, вероятно, копиться там не первый день, разлагается и источает неприятный запах. Вот только это не сильно волнует ответственных за уборку, поэтому пока что во дворах Каспийска горы отходов.