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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:23

Главу Лермонтова на Ставрополье осудят за превышение полномочий на 37 млн

Ныне обвиняемый подписал акт приемки работ по рекультивации мусорного полигона, часть которых не была выполнена
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Лермонтове на Ставрополье под суд пойдет градоначальник Станислав Полулях, обвиняемый в превышении полномочий. В 2021 году между администрацией и подрядчиком был заключен контракт на рекультивацию мусорного полигона. Работы вроде бы завершились, и мэр подписал акт приемки и не провел экспертизу. При этом организация получила 37 млн рублей.

— В ходе проверки было установлено, что часть работ, согласно контракту, выполнены не были. В результате противоправных действий обвиняемого в адрес организации незаконно были перечислены денежные средства в сумме более 37 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

СКР по материалам прокуратура и УФСБ завел уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— В настоящее время уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика рассматривается Лермонтовским городским судом, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.