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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:23

В Ставрополе осудили участника картеля за незаконные сделки на 301 млн

Два предпринимателя и пять организаций заключили антиконкурентное соглашение на поставку и монтаж оборудования для зрительных залов
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе осудили участника картеля

В Ставрополе осудили участника картеля

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе вынесли приговор участнику картеля, который занимался незаконными сделками на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей и Москвы. Пять организаций и два предпринимателя заключили антиконкурентное соглашение на 82 торгах, злоумышленники занимались поставкой и установкой оборудования для зрительных залов. Сумма всех сделок составила 301 047 233 рубля.

— Участники картеля привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных оборотных штрафов составила 16 230 320 рублей. Впоследствии материалы антимонопольного дела были направлены в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ФАС.

После рассмотрения дела правоохранительные органы завели уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 178 УК РФ (Ограничение конкуренции). Ленинский районный суд приговорил одного из предпринимателей к четырем годам условного заключения.