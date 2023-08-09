Ростовский психолог рассказала, почему девушки ходят с табличкой «Ищу мужа!»

В социальных сетях с определенной периодичностью стали появляться фотографии с жительницами Ростовской области, которые ходят по улицам «Ищу мужа!». Коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с психологом Ангелиной Малышевой и узнали, что же стоит за этими жестами: сложности в поисках отношений или просто стремление привлечь к себе внимание.

Психолог рассказала, что за такими действиями может стоять все, что угодно. С одной стороны, молодежь ведет блоги в социальных сетях. Возможно, девушки выходят с плакатами на улицу, чтобы снять очередной видеоролик. С другой стороны, у каждой может быть свои объяснения, почему она так сделала.

По мнению специалиста, если приглядеться, такой жест не отличается от желания зарегистрироваться на сайте знакомств. Психолог уверена, что сегодня нет особых сложностей с поиском пары, особенно с развитием социальных сетей.