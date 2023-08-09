Госпитализированного после взрыва в Махачкале ребенка отпустили домой

Фото: пресс-служба МЧС Дагестана

В Махачкале из больницы выпустили ребенка, который получил сотрясение мозга после взрыва в многоэтажном доме. В шестиэтажке на улице Айвазовского, 2 в квартире на 4 этаже из-за происшествия пострадало более 20 квартир. Восемь человек получили раны, в том числе и один трехлетний мальчик.

— Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза. Он госпитализирован в ДРКБ, врачами оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно, – уточнили в пресс-службе минздрава Дагестана.

Сейчас малышу оказали всю необходимую помощь, его отпустили домой, сообщили в РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального минздрава Зарину Агмадову.

Напомним, что в 10 утра в Махачкале прогремел сильный взрыв. Спасатели эвакуировали 150 человек из многоэтажки, они искали тех, кто не смог сам выбраться из квартир. Из-под завалов уже спасли 10 человек, их отправили в больницу.

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