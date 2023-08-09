Спор о службе в армии привел к драке и выбитым зубам в Дагестане

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В Дагестанских Огнях сотрудники полиции разбираются в драке и причинении вреда здоровью. В правоохранительные органы поступил звонок, что в автомастерской на улице Ломоносова подрались два местных жителя. Правоохранители выехали на место и проверили, что произошло, а также опросили свидетелей конфликта, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

— В ходе разбирательства установлено, что во время совместного распития алкогольных напитков 33-летний местный житель из-за возникшего спора выбил два зуба 39-летнему мужчине, а в ответ последний нанес несколько ударов оппоненту металлическим предметом по голове, – пишет ведомство.

По итогу с 33-летний участник драки пошел в больницу с травмой головы. Полицейские задержали подозреваемого, который рассказал, из-за чего произошел конфликт. По его словам, конфликт возник во время спора по поводу того, кто из них проходил срочную службу в более «крутом» месте.

Теперь сотрудники полиции устанавливают, кто виноват в происшествии. По факту причинения вреда здоровью собран материал для принятия процессуального решения.