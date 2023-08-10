Без света в Минводах остались 5520 абонентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минеральных Водах без света из-за аварийного отключения остались люди на двух участках – 4200 и 550 абонентов. Ограничение связано с выходом из строя фидеров и повреждением одного из трансформаторов. По словам главы курорта Вячеслава Сергиенко, авария на объектах энергетической инфраструктуры произошла еще вчера и до сих пор не устранена.

— Аварийное отключение электроэнергии по адресам в городе Минеральные Воды по проспекту Карла Маркса, улице Новоселов, проспекту 22 Партсъезда было вызвано выходом из строя фидеров №67 и №69 на ТП-305. Под отключение попали более 4700 абонентов. Работы в основной массе были завершены к 21:00, – пишет глава Минвод в социальных сетях.

Другое отключение произошло на проспекте 22 Партсъезда, 141 и 149, улице Новоселов, 9, 10, 10 «Г» и 11. Оно связано с повреждением трансформатора ТП-130, специалисты начали его замену. Сейчас необходимое оборудование уже доставлено на место, работы будут завершены примерно в 14:00.