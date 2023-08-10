Семья с двумя детьми пострадала в аварии с лихачом на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 17 километре трассы «Арзгир – Мирное» на Ставрополье водитель «Хендэ Акцент» разогнал автомобиль до опасной скорости, на которой не справился с управлением. Машина выехала с дороги в кювет, где перевернулась. Оказалось, транспортом управлял злостный нарушитель правил дорожного движения.

— С тяжелыми травмами и переломами в больницу доставлена семья: водитель и три пассажира иномарки, в том числе двое детей (14 и 15 лет), – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки сидел 41-летний житель Благодарненского округа. Только за последние два года автомобилист получил 12 штрафов за нарушение ПДД, в основном за превышение скоростного лимита. Эксперты установят, был ли он трезвый в момент аварии. По факту происшествия началась проверка.