Мясо и рыба подорожали на Ставрополье в июле

Мясо и рыба подорожали на Ставрополье, а плодоовощная продукция стала дешевле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье в июле по отношению к июню 2023 года вырос индекс потребительских цен на 4,2% и подорожал ряд продовольственных товаров. Так, куриное мясо, окорока и свинина поднялись в цене на 6,1%, 3,5% и 1,7% соответственно. При этом индейки, консервы мясные, сосиски, сардельки подешевели на 2,2-5,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Рыбные товары также поднялись в цене: мороженая неразделанная – на 4,2%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 3,4%, рыба соленую, маринованная, копченая – на 3,1%, отечественная икра лососевых – на 2,7 процента. Одновременно с этим подешевели рыбные консервы в томатном соусе – на 5,5%, соленое филе сельди – на 5,4% и замороженные кальмары – на 2,6 процента.

Подешевение отмечено в плодоовощной продукции, включая картофель, свеклу, лук, морковь, огурцы и помидоры. А дороже стали белокочанная капуста – на 27,0%, лимоны – на 14,6%, апельсины – на 13,5%, яблоки – на 9,3%, виноград – на 6,4%, бананы – на 5,7% и орехи – на 1,4 процента.

— Среди других продовольственных товаров дороже стали: сыры плавленые, вино виноградное столовое – на 3,0%, сахар-песок, мука пшеничная – на 3,0-5,6%; сметана, яйца куриные – на 2,5-2,9%; конфеты шоколадные натуральные и с добавками, мёд пчелиный натуральный – на 2,3 процента, – пишет ведомство.

Из других продовольственных товаров подешевели кетчуп – на 7,8%, питьевые сливки, шоколад, бараночные изделия, зеленый чай – на 4,2-4,8%, горох, фасоль, овсяные хлопья «Геркулес», овсянка и перловка – на 4,2-4,9 процента.