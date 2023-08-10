За травму на работе хлебокомбинат выплатит жителю Ставрополья 300 тысяч

Пекарь со Ставрополья получит компенсацию за травму на производстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевском округе Ставрополья местный житель получил компенсацию морального вреда здоровью за травму на производстве. В январе этого года потерпевший из-за несчастного случая на хлебокомбинате пекарь повредил руку. Как утверждает прокуратура, работодатель не обеспечил безопасность для сотрудника.

— По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к работодателю о взыскании морального вреда в пользу работника, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с хлебокомбината компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Акт пока не вступил в законную силу, прокуратура следит, чтобы деньги передали пострадавшему работнику.