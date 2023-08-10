На работу в августе вышли 296 ставропольских школьников

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе на работу в августе вышли 296 школьников, они трудятся в ремонтных бригадах и школьных библиотеках. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, дети работают по 2,5 часа и в среднем получают около 7,4 тысячи рублей. Деньги выделяют из бюджета.

— За время летней оздоровительной кампании временной занятостью охвачен 1191 подросток, в том числе более 900 — на условиях софинансирования с городским центром занятости, – уточняет администрация.

Школьники работают преимущественно в своих школах, они занимаются уборкой кабинетов после ремонта, облагораживают территории, раскладывают книги и учебники в библиотеках.

Часть школьников получили практику на двух местных заводах. Старшеклассники на них не только зарабатывают деньги, но и могут определиться с местом будущей работы.